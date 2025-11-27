HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

Performance im Blick 27.11.2025 10:03:20

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen HUGO BOSS-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 27.11.2015 wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 81,59 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 12,256 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 474,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,71 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

