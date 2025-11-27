Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,67 Prozent höher bei 29 417,09 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 340,654 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,005 Prozent leichter bei 29 218,60 Punkten, nach 29 220,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 485,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 218,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 140,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der MDAX auf 30 482,93 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 186,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 15,20 Prozent auf 19,59 EUR), Bechtle (+ 5,78 Prozent auf 42,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,36 Prozent auf 64,60 EUR), HelloFresh (+ 2,31 Prozent auf 5,84 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,26 Prozent auf 2,98 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-1,58 Prozent auf 44,94 EUR), HOCHTIEF (-1,33 Prozent auf 297,60 EUR), K+S (-1,12 Prozent auf 11,48 EUR), HUGO BOSS (-0,72 Prozent auf 38,43 EUR) und freenet (-0,70 Prozent auf 28,26 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die PUMA SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 147 433 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,501 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

