Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent stärker bei 29 434,72 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 340,654 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 29 218,60 Punkte an der Kurstafel, nach 29 220,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 517,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 218,60 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 3,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 140,88 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 27.08.2025, mit 30 482,93 Punkten bewertet. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 26 186,91 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 16,67 Prozent auf 19,84 EUR), Bechtle (+ 8,44 Prozent auf 43,16 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,37 Prozent auf 67,50 EUR), thyssenkrupp (+ 3,11 Prozent auf 9,42 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,80 Prozent auf 64,25 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HUGO BOSS (-1,78 Prozent auf 38,02 EUR), AUTO1 (-1,69 Prozent auf 23,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,49 Prozent auf 44,98 EUR), RENK (-1,11 Prozent auf 50,78 EUR) und HOCHTIEF (-1,06 Prozent auf 298,40 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die PUMA SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 822 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
