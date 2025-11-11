MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem K+S-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 6,24 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 160,205 K+S-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (10,89 EUR), wäre das Investment nun 1 744,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,46 Prozent.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
