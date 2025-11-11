K+S Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie dem bereinigten freien Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Angelina Glazova am Dienstag. Die ein wenig eingeengte Ebitda-Zielspanne sei aber immer noch recht breit, und ihr unveränderter Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als erwartet./gl/ag
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,98 €
|
Abst. Kursziel*:
18,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,16%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
