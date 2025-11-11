K+S Aktie
|10,88EUR
|-0,09EUR
|-0,82%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Europa bevorzuge er die Hersteller von Nitratdünger wie Yara, deren Aktie er gleich doppelt auf "Buy hochstufte, gegenüber denen von Kalidünger wie K+S, schrieb der ab sofort für beide Titel zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Nitratdüngerknappheit lasse die Preise steigen und halte die Nachfrage stabil. Dagegen fehle bei Kalidünger die politische Unterstützung, und die erhöhten Investitionen beschränkten die Barmittelausschüttungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
11,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,18%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
10,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
08:55
|AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
07:09
|K+S engt Prognose ein - Free Cashflow nach neun Monaten unter Vorjahr (Dow Jones)
|
10.11.25
|Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
04.11.25
|K+S will weiter Abwasser in die Werra einleiten (dpa-AFX)
|
28.10.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)