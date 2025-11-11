K+S Aktie

11.11.2025 09:17:49

K+S Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Buy
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,95 € 		Abst. Kursziel*:
73,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,15%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:17 K+S Buy Warburg Research
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
19.09.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
