K+S Aktie
|10,91EUR
|-0,06EUR
|-0,55%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Buy
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,95 €
|
Abst. Kursziel*:
73,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,15%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten
|
10:54
|ROUNDUP: Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an - Gewinnausblick eingegrenzt (dpa-AFX)
|
10:51
|RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz (Dow Jones)
|
10:03
|MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
08:55
|AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
07:09
|K+S engt Prognose ein - Free Cashflow nach neun Monaten unter Vorjahr (Dow Jones)
|
10.11.25
|Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu K+S AGmehr Analysen
|09:17
|K+S Buy
|Warburg Research
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|K+S Buy
|Warburg Research
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|10,90
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:28
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:19
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:03
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|09:57
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:53
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|K+S Buy
|Warburg Research
|09:07
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:35
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:02
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)