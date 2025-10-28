KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnende KION GROUP-Investition?
|
28.10.2025 10:03:43
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,40 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,752 Anteilen. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 27.10.2025 1 410,89 EUR wert, da der Schlussstand 57,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +41,09 Prozent.
Alle KION GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.10.25
|Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt (Dow Jones)
|
30.10.25
|EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025 (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|EQS-News: KION präsentiert auf der CeMAT Shanghai physische KI, die Echtzeitdaten in echte Lagerleistung umwandelt (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai (EQS Group)