MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KION GROUP-Aktien gewesen.

Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,40 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,752 Anteilen. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 27.10.2025 1 410,89 EUR wert, da der Schlussstand 57,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +41,09 Prozent.

Alle KION GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at