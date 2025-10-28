KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende KION GROUP-Investition? 28.10.2025 10:03:43

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KION GROUP-Aktien gewesen.

Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,40 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,752 Anteilen. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 27.10.2025 1 410,89 EUR wert, da der Schlussstand 57,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +41,09 Prozent.

Alle KION GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,47 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten