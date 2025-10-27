Porsche vz. Aktie
MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Porsche vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,229 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Porsche vz-Anteile wären am 24.10.2025 671,03 EUR wert, da der Schlussstand 47,16 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 32,90 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 43,20 Mrd. Euro. Das Porsche vz-Papier wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Porsche vz-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
