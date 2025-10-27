Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Wiederholung, dass die Marge 2026 einstellig ausfallen werde, gebe der jüngsten Erholungsrally aber auch keine neue Nahrung./rob/ag/gl
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
46,92 €
Abst. Kursziel*:
-14,75%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
48,97 €
Abst. Kursziel aktuell:
-18,32%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
