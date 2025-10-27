Porsche vz. Aktie

48,97EUR 0,58EUR 1,20%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 06:09:29

Porsche vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Wiederholung, dass die Marge 2026 einstellig ausfallen werde, gebe der jüngsten Erholungsrally aber auch keine neue Nahrung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,92 € 		Abst. Kursziel*:
-14,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,32%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten