NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Wiederholung, dass die Marge 2026 einstellig ausfallen werde, gebe der jüngsten Erholungsrally aber auch keine neue Nahrung./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.