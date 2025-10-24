NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 64 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 um 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies reflektiere das geringer erwartete Umsatzwachstum, das von einigen Produktumstellungen bei den Modellen Boxster und Cayman beeinflusst werde. Die Qualität von Porsche als Vermögenswert zeige sich aber weiterhin beim Free Cashflow./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST



