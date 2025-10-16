NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Automobilhersteller dürfte im kommenden Jahr weniger von neuen Modellen profitieren als bislang angenommen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte daher die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um neun Prozent./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST



