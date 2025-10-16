Porsche vz. Aktie
|41,34EUR
|0,33EUR
|0,80%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Automobilhersteller dürfte im kommenden Jahr weniger von neuen Modellen profitieren als bislang angenommen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte daher die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um neun Prozent./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,88 €
|
Abst. Kursziel*:
52,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,81%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
