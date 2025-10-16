Porsche vz. Aktie

41,34EUR 0,33EUR 0,80%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

16.10.2025 13:42:30

Porsche vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Automobilhersteller dürfte im kommenden Jahr weniger von neuen Modellen profitieren als bislang angenommen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte daher die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um neun Prozent./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,88 € 		Abst. Kursziel*:
52,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,81%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

