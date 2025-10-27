Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Solide Geschäftsergebnisse und Barmittelzuflüsse träfen auf hohe Leerverkaufspositionen in der Aktie, schrieb Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
47,75 €
Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
47,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
Analyst Name::
Tim Rokossa
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
