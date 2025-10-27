Porsche vz. Aktie

47,95EUR 1,74EUR 3,77%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

27.10.2025 08:41:18

Porsche vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48,85 € 		Abst. Kursziel*:
-16,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,49%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
07:40 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
06:09 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
