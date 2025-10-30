MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 181,818 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 6 945,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 30,55 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Ströer SE belief sich jüngst auf 2,13 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Ströer SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at