Ströer Aktie
|38,60EUR
|-1,10EUR
|-2,77%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,70 €
|
Abst. Kursziel*:
62,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,21%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,95
|-1,89%
