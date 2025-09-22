Ströer Aktie

37,65EUR -1,40EUR -3,59%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.09.2025 15:03:32

Ströer SECo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39,15 € 		Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
37,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,21%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen

15:03 Ströer Equal Weight Barclays Capital
09:49 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:35 Ströer Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
19.09.25 Ströer Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 37,50 -3,97% Ströer SE & Co. KGaA

Aktuelle Aktienanalysen

15:05 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:04 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:03 Ströer Equal Weight Barclays Capital
15:01 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:04 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 1&1 Halten DZ BANK
12:08 KRONES Kaufen DZ BANK
12:07 BASF Kaufen DZ BANK
12:06 Sartorius vz. Halten DZ BANK
12:04 Porsche Verkaufen DZ BANK
10:52 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:26 OMV accumulate Erste Group Bank
10:24 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:24 Porsche Market-Perform Bernstein Research
10:20 DHL Group Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
10:19 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
10:16 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:58 Volkswagen Buy Warburg Research
09:58 Erste Group Bank Barclays Capital
09:54 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
09:53 Porsche Hold Warburg Research
09:49 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:47 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:37 Continental Underperform Bernstein Research
09:36 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
09:35 Ströer Buy Deutsche Bank AG
09:35 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:33 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:31 Porsche Buy Deutsche Bank AG
09:30 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:30 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:29 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Volkswagen Neutral UBS AG
09:20 Porsche Neutral UBS AG
09:17 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 AUTO1 Buy UBS AG
06:50 Scout24 Neutral UBS AG
06:42 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
19.09.25 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Intel Verkaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen