Ströer Aktie
|37,65EUR
|-1,40EUR
|-3,59%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39,15 €
|
Abst. Kursziel*:
9,83%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
37,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,21%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
15:59
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
19.09.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro (dpa-AFX)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
19.09.25
|ROUNDUP: Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
19.09.25
|Ströer-Aktie rot: Jahresausblick gesenkt (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|15:03
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15:03
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:03
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,50
|-3,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:05
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:04
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:03
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:01
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|1&1 Halten
|DZ BANK
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|12:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|12:04
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|10:52
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10:24
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:20
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:58
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|09:54
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:47
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:37
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|09:17
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|06:50
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|06:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK