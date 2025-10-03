Ströer Aktie

37,15EUR -0,10EUR -0,27%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

03.10.2025 07:53:54

Ströer SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,05 € 		Abst. Kursziel*:
86,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,73%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

