Ströer Aktie
|38,15EUR
|-0,90EUR
|-2,30%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
22.09.2025 09:49:36
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,15 €
|
Abst. Kursziel*:
43,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,79%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|19.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,00
|-2,69%
