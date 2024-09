MDAX-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier investiert hätte, hätte er nun 158,428 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.09.2024 5 971,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,69 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,29 Prozent abgenommen.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 11,06 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at