MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren angefallen

Am 12.04.2021 wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Knorr-Bremse-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,952 Knorr-Bremse-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie auf 68,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 11,16 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs des Knorr-Bremse-Papiers lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at