MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Aurubis-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Aurubis-Papier bei 63,66 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Aurubis-Aktie investierten, hätten nun 1,571 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 112,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,93 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 4,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at