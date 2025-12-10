Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Aurubis-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,728 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 117,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,49 EUR wert. Damit wäre die Investition um 102,49 Prozent gestiegen.
Aurubis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,21 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images