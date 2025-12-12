Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
12.12.2025 11:56:33
EQS-AFR: Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aurubis AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aurubis AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications
12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.aurubis.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244166 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!