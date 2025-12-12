Aurubis Aktie

12.12.2025 11:56:33

EQS-AFR: Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aurubis AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aurubis AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

12.12.2025 / 11:56 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aurubis AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Internet: www.aurubis.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244166  12.12.2025 CET/CEST

