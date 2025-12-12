Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligen und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
