MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag bei 30,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investierten, hätten nun 324,273 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 93,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 319,48 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +203,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 3,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
