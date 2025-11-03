Bilfinger Aktie

Frühe Anlage 03.11.2025 10:04:18

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag bei 30,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investierten, hätten nun 324,273 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 93,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 319,48 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +203,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 3,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

