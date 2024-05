MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Bilfinger SE-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Papier Bilfinger SE am 15.05.2024 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 38,46 Prozent an.

Bilfinger SE-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte das Bilfinger SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 48,85 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bilfinger SE, demnach wird das Bilfinger SE-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bilfinger SE-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Bilfinger SE-Wertpapiers 5,17 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 4,80 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Bilfinger SE-Aktienkurs via XETRA 69,06 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 141,49 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (HOCHTIEF) erweist sich Bilfinger SE 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Neben einer Top-Dividende stellt die Bilfinger SE-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist HOCHTIEF mit einer Dividende in Höhe von 4,40 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil Bilfinger SE ganz vorn mit 5,17 Prozent.

Bilfinger SE- Dividendenschätzung

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,07 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,28 Prozent fallen.

Grunddaten der Bilfinger SE-Aktie

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens Bilfinger SE beläuft sich aktuell auf 1,743 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bilfinger SE beläuft sich aktuell auf 7,19. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Bilfinger SE einen Umsatz von 4,486 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,84 EUR.

Redaktion finanzen.at