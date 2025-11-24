MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 225,734 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 20 812,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 92,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,13 Prozent angezogen.

Am Markt war Bilfinger SE jüngst 3,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at