MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.04.2019 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 49,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,031 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2024 gerechnet (81,40 EUR), wäre das Investment nun 165,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,31 Prozent vermehrt.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 9,09 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Die HELLA GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at