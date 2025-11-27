HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Lohnendes HELLA GmbH-Investment?
|
27.11.2025 10:03:20
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.11.2020 wurde die HELLA GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 48,74 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HELLA GmbH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 205,170 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2025 16 495,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 80,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,96 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 9,00 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag des HELLA GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
