RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Index-Bewegung
|
27.11.2025 09:29:23
Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus
Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,19 Prozent höher bei 29 275,55 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent leichter bei 29 218,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 220,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 218,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 321,20 Zählern.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 140,88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 482,93 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2024, den Wert von 26 186,91 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,83 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 15,85 Prozent auf 19,70 EUR), Delivery Hero (+ 2,30 Prozent auf 17,61 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 70,30 EUR), AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 18,07 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,44 Prozent auf 2,96 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-2,87 Prozent auf 23,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,53 Prozent auf 44,96 EUR), HELLA GmbH (-0,75 Prozent auf 79,80 EUR), Aurubis (-0,62 Prozent auf 112,10 EUR) und HOCHTIEF (-0,60 Prozent auf 299,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PUMA SE-Aktie. 639 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 14,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: Hätte sich eine HELLA GmbH-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
19.11.25
|Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus (dpa-AFX)
|
14.11.25
|EQS-News: Dr. Peter Laier to become new FORVIA HELLA’s Chief Executive Officer (EQS Group)