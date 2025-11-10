HELLA Aktie
|80,40EUR
|-1,30EUR
|-1,59%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Autozulieferers zeigten eine moderate Enttäuschung bei den Gewinnen, wogegen der freie Barmittelzufluss nicht so schwach ausgefallen sei wie befürchtet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,94%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
