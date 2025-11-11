HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Lukrative HOCHTIEF-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem HOCHTIEF-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75,70 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 132,100 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 280,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 040,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 270,41 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 20,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
