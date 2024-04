MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Knorr-Bremse-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 99,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,020 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 690,38 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,96 Prozent.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 11,10 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at