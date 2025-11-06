Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

Ströer SE-Investmentbeispiel 06.11.2025 10:03:50

MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ströer SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Ströer SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,459 Ströer SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,42 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 05.11.2025 auf 35,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,58 Prozent vermindert.

Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,05 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Anteils belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Ströer Outperform Bernstein Research
28.10.25 Ströer Buy UBS AG
14.10.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
