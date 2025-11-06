MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Ströer SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,459 Ströer SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,42 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 05.11.2025 auf 35,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,58 Prozent vermindert.

Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,05 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Anteils belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at