Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Ströer SE-Investmentbeispiel
|
06.11.2025 10:03:50
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Ströer SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,459 Ströer SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,42 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 05.11.2025 auf 35,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,58 Prozent vermindert.
Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,05 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Anteils belief sich damals auf 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,05
|0,14%