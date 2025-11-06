Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|MDAX-Kursentwicklung
|
06.11.2025 12:27:05
MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,59 Prozent schwächer bei 29 200,16 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 341,894 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,085 Prozent fester bei 29 399,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 374,55 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29 415,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 147,11 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 878,03 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 30 963,77 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 26 338,01 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 13,54 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.
Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit RATIONAL (+ 7,28 Prozent auf 663,00 EUR), AIXTRON SE (+ 4,47 Prozent auf 17,99 EUR), Nordex (+ 3,88 Prozent auf 27,86 EUR), freenet (+ 2,27 Prozent auf 27,06 EUR) und Ströer SE (+ 1,25 Prozent auf 36,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-13,18 Prozent auf 16,87 EUR), HelloFresh (-8,04 Prozent auf 5,79 EUR), AUTO1 (-7,86 Prozent auf 25,80 EUR), Lufthansa (-2,82 Prozent auf 7,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,96 Prozent auf 97,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 5 146 852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Lufthansa AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|16,84
|-3,30%
|AUTO1
|25,16
|-4,33%
|freenet AG
|27,24
|0,29%
|HelloFresh
|5,80
|-2,29%
|LANXESS AG
|17,12
|1,24%
|Lufthansa AG
|7,40
|-0,75%
|Nemetschek SE
|93,05
|-0,05%
|Nordex AG
|27,82
|1,16%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,06
|0,99%
|RATIONAL AG
|634,00
|-0,08%
|RTL
|32,55
|0,00%
|Ströer SE & Co. KGaA
|35,75
|-0,69%
|thyssenkrupp AG
|9,21
|1,86%
|TUI AG
|7,01
|0,09%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|28 976,96
|0,06%