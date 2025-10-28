Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
28.10.2025 05:01:08
Memo From Bill Gates Warns Against Climate Alarmism
In a memo, the Microsoft co-founder warned against a “doomsday outlook” and appears to have shifted some of his views about climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
