Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Performance im Blick
|
16.12.2025 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.12.2020 wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 219,28 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 0,456 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 216,54 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 15.12.2025 auf 474,82 USD belief. Mit einer Performance von +116,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,57 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: turtix / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Microsoft and Amazon’s multibillion-dollar bets on India (Financial Times)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Microsoft- und Amazon-Aktie im Blick: Tech-Riesen pumpen Milliarden in Indiens KI-Markt (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|403,00
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.