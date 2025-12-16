Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.12.2020 wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 219,28 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 0,456 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 216,54 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 15.12.2025 auf 474,82 USD belief. Mit einer Performance von +116,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,57 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at