Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
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19.08.2026 15:10:04
Menlo Microsystems Appoints Richard Simoncic As Chief Executive Officer
(RTTNews) - Menlo Microsystems Inc. said on Wednesday that it has appointed Richard Simoncic as chief executive officer with immediate effect to succeed Russ Garcia.
Simoncic has joined Menlo after a 35-year-long career at Microchip Technology Incorporated (MCHP), where he most recently served as chief operating officer.
Simoncic previously served as a strategic advisor to Menlo Micro to support the company as it expanded its work with major semiconductor makers developing chips for AI.
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