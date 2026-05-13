Merck-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein

Barclays Capital hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten jeweils etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. In der Sparte Life Science habe der Umsatz positiv überrascht, aber auch im Healthcare-Geschäft seien die Erwartungen leicht übertroffen wurden. Der Umsatz im Bereich Electronics habe jedoch enttäuscht. Der Ausblick bleibe "bewusst konservativ".

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,4 Prozent auf 122,45 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 6,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149 133 Merck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 1,9 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT



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