ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Bio-Techne passte strategisch sehr gut zu den Darmstädtern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend nach einer Investorenrunde anlässlich der Übernahmemeldung. Er erinnerte daran, dass Merck bei den letzten großen Deals stets die anfänglichen Synergieprognosen getoppt hatte./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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