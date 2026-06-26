Merck Aktie
|143,40EUR
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Bio-Techne passte strategisch sehr gut zu den Darmstädtern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend nach einer Investorenrunde anlässlich der Übernahmemeldung. Er erinnerte daran, dass Merck bei den letzten großen Deals stets die anfänglichen Synergieprognosen getoppt hatte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143,10 €
|
Abst. Kursziel*:
4,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
143,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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25.06.26