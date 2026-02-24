Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.02.2026 06:28:39
Meta executive warned Facebook Messenger encryption plan was ‘so irresponsible’, shows court filing
The company is facing a wave of litigation and regulatory threats globally linked to the welfare of young usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|543,00
|0,59%
