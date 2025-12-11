Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
12.12.2025 00:00:00
Meta vs. Amazon: Which Underperforming "Magnificent Seven" Stock Will Rebound More in 2026?
The "Magnificent Seven" stocks have been known to outperform the S&P 500 for several years. In fact, the Roundhill Magnificent Seven ETF, a fund that only holds Magnificent Seven stocks, has outperformed major market indexes over the long run.However, two tech giants on this list of coveted stocks didn't fare so well this year. Amazon (NASDAQ: AMZN) and Meta Platforms (NASDAQ: META) both performed below their expectations. Neither of them kept up with the S&P 500 despite both of them having strong starts to the year.These underperforming stocks look due for bounce-back rallies in 2026, but which stock is more deserving of a spot in investors' portfolios? These are the key details to consider.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
