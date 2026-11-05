Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
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05.11.2026 22:44:12
Microchip Technology Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Microchip Technology Inc. (MCHP) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $373.6 million, or $0.68 per share. This compares with $13.9 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Microchip Technology Inc. reported adjusted earnings of $559.2 million or $0.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 42.2% to $1.621 billion from $1.140 billion last year.
Microchip Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $373.6 Mln. vs. $13.9 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.03 last year. -Revenue: $1.621 Bln vs. $1.140 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.87 To $ 0.95 Next quarter revenue guidance: $ 1.573 B To $ 1.638 B
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