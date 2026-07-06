Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.07.2026 17:18:53
Microsoft cuts 4,800 jobs and shrinks Xbox in 'significant restructure'
The sweeping layoffs equate to 2.1% of Microsoft's workforce, with 1,600 immediate job losses at Xbox.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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