Microsoft Ignite Starts Nov. 17. Will Microsoft Update Its Paid Copilot Seat Count?

Microsoft (NASDAQ:MSFT) hosts Ignite, its yearly conference for business customers and partners, from Tuesday, Nov. 17, to Friday, Nov. 20, at the Moscone Center in San Francisco. CEO Satya Nadella is due to give the opening keynote on Tuesday morning, with Judson Althoff, who leads Microsoft's commercial business.

Microsoft reported results for its fiscal first quarter of 2027 (the period ended Sept. 30, 2026) on Oct. 28. It skipped a figure it had included in each of its three prior reports: the count of paid seats for Microsoft 365 Copilot, its artificial intelligence (AI) assistant for office work. The latest count, from July, was over 30 million.

The stock trades around $521 as of this writing, about 6% below the record $555.80 it closed at on Nov. 4. With shares still near that high, I think the Copilot news that would matter most at Ignite is a new count of who's paying for it.

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