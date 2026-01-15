Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

15.01.2026 18:44:51

Microsoft Launches Elevate For Educators Program With New AI-Powered Learning Tools

(RTTNews) - Microsoft Corp. (MSFT) on Thursday unveiled Microsoft Elevate for Educators, a new global program designed to connect educators with professional communities, training resources, and in-demand credentials at no additional cost, as part of its broader push to prepare schools for an AI-driven future.

Before Bett UK 2026, Microsoft rolled out this initiative aimed at giving teachers free professional development and credentials recognized across the industry, plus access to global networks of educators.

This is all about helping them bring AI into their classrooms in a confident and responsible way. On top of that, Microsoft launched some new AI features tailored for education within Microsoft 365 Copilot to make lesson planning easier and to offer personalized instruction.

They're also providing a limited-time deal where eligible college students can get free access to Microsoft 365 and LinkedIn Premium subscriptions.

MSFT is currently trading at $460.83 up $1.45 or 0.31 percent on the Nasdaq.

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
