Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.07.2026 12:49:00
Microsoft setzt auf eigene KI-Modelle: MAI statt OpenAI
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