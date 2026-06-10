Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.06.2026 01:16:20
Microsoft’s Xbox plans significant layoffs as it transforms under new CEO
The layoffs are expected shortly after the close of the company’s fiscal year on Jun 30, according to sourcesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
10.06.26
|Bill Gates vor Aussage im Epstein-Ausschuss: will helfen (dpa-AFX)
|
09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
09.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.06.26
|Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 060,00
|-1,47%
|Microsoft Corp.
|342,80
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.