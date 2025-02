MicroStrategy pausiert Bitcoin-Zukäufe nach Wochen der Aktivität - Aktie steigt

• MicroStrategy in der vergangenen Woche ohne Bitcoin-Käufe• Erste Kauf-Pause seit Anfang November• Spekulation über mögliche Gründe

MicroStrategy hat laut einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument in der vergangenen Woche keine neuen Bitcoin erworben. Das bestätigte auch MicroStrategy-Gründer Michael Saylor am Montag in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X:

Last week, MicroStrategy did not sell any shares of class A common stock under its at-the-market equity offering program, and did not purchase any bitcoin. As of 2/2/2025, we hodl 471,107 $BTC acquired for ~$30.4 billion at ~$64,511 per bitcoin. $MSTR https://t.co/QTBWl8KlNv